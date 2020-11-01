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من ضمنهم ليبيون.. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 11 متهمًا في قضية “التخابر مع داعش” إلي 10 نوفمبر

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”، لإرتكابهم جرائم إرهابية ضد المصريين المقيمين بليبيا، لجلسة 10 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية قيام المتهمين باختطاف مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات واضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصرى الجنسية)، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر على تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى ومليشيا الردع، وهم (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل ليبيا بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بها.

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قناة ليبيا 24

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  • في أصل الموضوع داعش نفسها صنيعة المصريين والمخابرات الامريكية والإمارات والسعودية – ومعظمهم تجار مخدرات واستخدموها فقط للتخريب الدول التي وصفتها امريكا بالدول الإرهابية مثل ما حصل في سوريا والعراق وما يحصل الان في ليبيا –
    فقط اسأل نفسك سوْال واحد من يمول هذه الجماعات …!! بالسلاح والعتاد ..؟!!!
    طبعا امريكا ورجال اعمال من الامارات وعلى رأسهم قطر بلاد القرضاوي الخبيث . والعريفي محرف القران الكريم –
    ليبيا دولة مجاهدين منذ زمن بعيد وقاومت الاحتلال الايطالي لسنوات وأبناءها احفاد مجاهدين منذ النظام السابق – وليبيا لم تعتدي على أي دولة اخرى ولم يرفع اي ليبي سلاح على اي احد خارج تراب بلاده .
    اذا فقط العملية فيها التباس وخلط –
    ليبيا دولة دينها الاسلام وشريعتها القران الكريم – ولا توجد لا طائفية ولا تشييع او اي أديان اخرى داخل الدولة الليبية وجميع المسلحين الليبيين مسلمين ومن حقهم الدفاع عن وطنهم من اي اعتداء خارجي او من اي تجاوزات تقوم بها اي اطراف اخرى داخل تراب بلادهم .
    ما حصل من تخريب متعمد لمؤسسات الدولة من لاجءين الى ليبيا – سواء عرب او اجانب – تم توثيقه – لان لا يجب ان تعض اليد التي قدمت لك الخير والسكن وإلملجاء والتعليم والصحة –
    هل تعلم ان ليبيا يوجد فيها حوالي عشرة آلاف فلسطيني – وحوالي ثمانية وعشرين الف مصري وسوري وأردني وسوداني وتونسي وصربي …!!!’
    آوتهم ليبيا ولم تلقى منهم غير التخريب وحمل السلاح ضد مواطنيها …!!!!
    لا اعتقد ان الليبي الحقيقي يسمح له بحمل سلاح في مصر او في اي دولة اخرى …!!! على غرار ما يحصل الان من جماعات مصرية وسودانية وتونسية تحمل السلاح داخل الارض الليبية بما ينافي اي قانون دولي او قانون ليبي – في عدم حمل الأجنبي او العربي السلاح في دولة لها قانونها وأعرافها الاجتماعية الخاصة بالدولة الليبية .

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