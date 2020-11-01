من ضمنهم ليبيون.. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 11 متهمًا في قضية “التخابر مع داعش” إلي 10 نوفمبر

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”، لإرتكابهم جرائم إرهابية ضد المصريين المقيمين بليبيا، لجلسة 10 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية قيام المتهمين باختطاف مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات واضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصرى الجنسية)، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر على تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى ومليشيا الردع، وهم (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل ليبيا بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بها.

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