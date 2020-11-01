تميم بن حمد يستدعي المشري إلى الديوان الأميري في قطر

عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا اليوم الأحد مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المقابلة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

ووصل المشري مساء أمس السبت إلى الدوحة، تلبيةً لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري، بدعوى تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يشار إلى أن قطر أعلنت ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة، لكنها عبرت عن صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، وهو الموقف الذي يتسق مع بيان مجلس الدولة الاستشاري.

وبعدها بأيام أبرمت الدوحة اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق في تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تجميد كل الاتفاقات الموقعة مع الجهات الخارجية حتى تكوين حكومة جديدة.