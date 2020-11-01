92 عاما على معركة “قارة عافية”.. صورة مُشرّفة لمقاومة الاحتلال

مر 92 عاما على معركة “قارة عافية” التي وقعت في الـ31 من أكتوبر عام 1928، ودارت رحاها على سفح جبل عافية جنوب هون، واستذكرها الأهالي هذا العام بمسرح الشهداء.

وسطّر مجاهدو القبائل الليبية على مستوى منطقتي الوسط والجنوب الليبي، في المعركة، أسمى معاني الشجاعة دفاعا عن الوطن، وكبّدوا فيها الاحتلال الإيطالي خسائر كبيرة.

وتضمنت الاحتفالية هذا العالم عدة كلمات ومشاركات تحيي هذه الذكرى التاريخية ومن ثم توجه الحضور إلى النصب التذكاري بميدان الشهداء بمشاركة عدة فعاليات يتقدمهم أبناء وأحفاد المجاهدين بهون وفرسان عقد عافية وفوج الكشاف والهلال الأحمر وجمعية ذاكرة المدينة.

وبعد المعركة، نفّذ الاستعمار الإيطالي جزافا حكم الإعدام بحق 19 ليبيا كرَدّة فعل عنيفة نظرا للدور المحوري الذي لعبته المدينة وسكانها في معركة قارة عافية الشهيرة.

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