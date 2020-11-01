أمازيغ ليبيا يعترضون على طريقة اختيار البعثة الأممية للمثلين في ملتقى الحوار السياسي بتونس

اعترض أمازيغ ليبيا، على ما وصفوه بـ“المنهجية“ التي تسير بها بعثة الأمم المتحدة للأزمة في ليبيا، وطريقة اختيارها للتمثيل في ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في بيان له بمشاركة عمداء البلديات الأمازيغية، وأعضاء ما يسمى بمجلس الدولة وأعيان المناطق الأمازيغية، أن البعثة تعمل على عدم استقرار ليبيا وإطالة أمد الأزمة.

وأوضح المجلس أنه ليس له أي تمثيل في مجمل الحوارات التي تدعو لها البعثة في حل الأزمة الليبية، خصوصا المبدأ الذي وصفوه بتقاسم السلطة على مبدأ المحاصصة التي تشرف عليها البعثة.

وشدد المجلس على أن أمازيغ ليبيا غير ملزمين بمخرجات هذه الحوارات، وأنهم مع دولة المؤسسات والقانون، مطالبين بتعديل مشروع الدستور ليكون دستورًا توافقيًا لكل الليبيين، والدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة.

وطالب المجلس البعثة بضرورة الالتزام بتعهداتها في المشاركة العادلة لكل الليبيين في هذه الحوارات بحسب بياناتها المسبقة، موضحا أن من يشارك من الأمازيغ في هذه الحوارات لا يمثل مناطقهم بل يمثل أجسامًا وأحزابًا سياسية.

وكانت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية قد بدأت يوم 26 أكتوبر الماضي، عبر الدائرة المغلقة، وتم تحديد موعد اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.

وكانت البعثة قد وجهت الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة، أكدت في بيان لها أنهم يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

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