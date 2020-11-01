الحراثي: رسالة إلى من يعشقون الانتخابات الأمريكية

سلط أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، الضوء على انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، وفُرص فوز كل من المرشحَين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.

وقال الحراثي، في ورقة تحليلية بعنوان (إلى من يعشقون الانتخابات الامريكية)، :”إلى الذين يفضلون الديمقراطية الأمريكية وتعقيداتها إليهم نقول، مع اقتراب موعد التصويت النهائي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، هل يتكرر بالشكل نفسه حيث يخسر “ترامب” الأصوات العامة ويفوز بالمجمع الانتخابي؟ وهل يتكرر سيناريو انتخابات 2016 لترامب مرة أخرى بشكل معاكس، بحيث يفوز “ترامب” بالأصوات العامة ويخسر المجمع الانتخابي؟ أو يتكرر بالشكل نفسه حيث يخسر “ترامب” الأصوات العامة ويفوز بالمجمع الانتخابي؟ الانتخابات الامريكية من أعقد أنظمة الانتخابات في العالم لهذا من زاوية كل العالم ينتظرها، فحسم الانتخابات الامريكية يعتمد على جمع أصوات المجمع الانتخابي وأصوات العموم من المواطنين الأمريكية والفوز بها”، بحسب تعبيره.

وتابع الحراثي، :”الأصوات العامة: هي مجموع أصوات الناخبين الأمريكيين الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، والمجمع الانتخابي: يُعتبر نظام المجمع الانتخابي هو محور وآلية الحسم الرئيسية في الانتخابات الأمريكية، وهذه الآلية تتلخص في إعطاء كل ولاية وزنًا نسبيًّا في المجمع يساوي عددًا من الأصوات التي تمثل عدد سكان هذه الولاية من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية. ويبلغ إجمالي عدد أصوات المجمع 538 صوتًا، تتوزع على الولايات وفقًا لعدد سكان كل ولاية، فالولايات الأقل كثافة سكانية تتمثل بعدد أقل، بينما الولايات الأكثر كثافة تتمثل بعدد أصوات أكبر. وفي حال عدم حصول أي مرشح للرئاسة على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، يتم اختيار الرئيس ونائبه وفقًا لآلية مختلفة، وذلك بالتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يصوت مجلس النواب على اختيار الرئيس من بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات العامة، ويقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على اختيار نائب الرئيس”.

وأضاف الحراثي، :”النتيجة المحيرة للانتخابات الامريكية: مثل كل انتخابات الرئاسة الأمريكية، فإن انتخابات 2020 سيتم حسمها من خلال أصوات المجمع الانتخابي، وليس الأصوات العامة، والمرشح الذي سيفوز، سواء “بايدن” أو “ترامب”، عليه أن يقتنص 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي التي يتم حسابها وفقًا للوزن النسبي لعدد السكان في كل ولاية. السؤال أين تذهب أصوات العامة من الأمريكيين فأنها تذهب إلى القمامة.. ويقال على ذلك ديمقراطية ليبرالية؟”، على حد قوله.