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مصراتة.. ندوة لتعزيز المفاهيم بالمحاكمات الجنائية الدولية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بقاعة الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة وبتنظيم من المجلس البلدي بالتعاون مع نقابة المحامين والمنظمة الليبية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، انتظمت الندوة القانونية التي حملت عنوان، المحاكمات الجنائية الدولية بين السياسة والقانون.

الندوة التأمت بحضور عدد من السياسيين والقانونيين والنشطاء المهتمين، حيث تم إلقاء عدة ورقات قانونية وانعقاد جلسة حوارية مفتوحة.

في الختام أصدر القائمون بيانا ختاميا للندوة. التي تهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية وخصوصا الدولية منها فيما يتعلق بالجانب الجنائي والمحاكمات الدولية وعلاقتها بالسياسة والقانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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