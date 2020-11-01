خبير استراتيجي لـ” واعظات ليبيا”: يجب أن نتكاتف لمواجهة أخطار حروب الجيل الرابع

أكد الخبيرالاستراتيجى ونائب مدير الشئون المعنوية بالجيش المصري سابقا، حمدى لبيب، اليوم الأحد، أن حروب الجيل الرابع تهدف لنشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وإثارة الاقتتال الداخلى في الدول المستهدفة، دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة .

وأوضح لبيب، خلال محاضرة تحت عنوان “المواطنة والانتماء”، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من واعظات ليبيا عبر الدائرة المغلقة، أنه لابد من تكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الحروب المفتعلة داخلياً وخارجياً، عن طريق عدد من الآليات، مبينا أن هناك 3 آليات، أبرزها المواجهة الاستراتيجية، وتقوم بها الدولة من خلال خطة مواجهة شاملة، ثانيا المواجهة الفكرية، وهى عن طريق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة داخلياً لتوحيد الجهود والرؤية، ثالثاً المواجهة الإعلامية، وتهدف لتبني عدد من القضايا و خطاب إعلامى مسئول يهدف لتحرى المصداقية ودحض الشائعات.

وشدد لبيب على ضرورة تدريب الوعاظ والأئمة على كيفية المواجهة الفكرية، مع تزويدهم بأساليب وأدوات حديثة لتواكب العصر، لافتا إلى أهمية الرد على ما يتم نشره من أكاذيب من خلال منصات التواصل الاجتماعى نظراً لقدرتها الهائلة على الانتشار وتخطى الحدود الجغرافية دون وجود حاجة للتوثيق.

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