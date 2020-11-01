مراسم تسليم واستلام إدارة مديرية أمن بنغـازي

أقيمت صباح اليوم، بمقر مديرية أمن بنغـازي مراسم التسليم والاستلام لمديرية أمن بنغــازي بناء على قرار وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، تبعا للحركة التي أجراها مؤخرا لمديري الأمن.

وتمت عملية تسليم واستلام المهام بين مدير أمن بنغـازي السابق، العميد عادل عبد العزيز، ومدير أمن بنغــازي، العقيد ونيس أحمد الشكري.

وخلال المراسم أكد العقيد الشكري على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة.

كما أكد حرصه على العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغـازي اتساقا مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن.

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