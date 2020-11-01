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“داخلية الوفاق”: وضعنا خطة لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق” وضع خطة لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المقرر عقده في مدينة غدامس، والذي ستحضره المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج قول “داخلية الوفاق” إن اجتماعا عقد في غدامس برئاسة مدير (ما تدعى) الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبحضور مدير (ما تدعى) الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير (ما تدعى) الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومدير (ما تدعى) مديرية أمن نالوت، و(من يدعى) مدير أمن منفذ غدامس، ورئيس (ما يسمى) مكتب فرع جهاز الأمن الداخلي غدامس، ومندوب عن (ما يسمى) مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.

وبحسب تلك الوسائل الإعلامية فقد جرى خلال الاجتماع وضع خطة أمنية لتأمين فعاليات اجتماع (5+5) الذي سيعقد بمدينة غدامس على مدى 3 أيام بدءا من غد الاثنين، على حد قولها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 ضباط ممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من جهة، ومثلهم يمثلون الوفاق، وستعقد اجتماعها في مدينة غدامس.

وأكدت ويليامز في تصريحات إعلامية أمس السبت، حضورها اجتماع غدامس، موضحة أنه سيكون مكثفا وسيناقش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا في جنيف، مثل اللجان الفرعية وآليات مراقبة تنفيذ الاتفاق.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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