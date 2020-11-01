القيادات الليبية الشابة: الشباب الإفريقي قادر على إحداث التنمية

أحيت حركة القيادات الليبية الشابة، اليوم الأحد “يوم الشباب الإفريقي”، الذى تم إقراره من الاتحاد الافريقي في الاول من نوفمبر عام 2006 م.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته بالمناسبة، على ضرورة الالتزام بميثاق الشباب الإفريقي وعلى أهمية مشاركة الشباب في تنمية القارة بناء على ما ركز عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي يمنح الأولوية اللازمة للتنمية ودعم الشباب، وكذلك الإشراك البناء للشباب في تحقيق اهداف وطموحات أجندة 2063، قائلة “أهمية هذا اليوم تستوجب على حركة القيادات الليبية الشابة أن تذكر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمسؤولياتها لتقوية الشباب في المجالات الاستراتيجية من التعليم و تطوير المهـارات والحـد من الفقر والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للشـباب والحـيوية المستدامة وتوظيف الشباب والصحة والسلم والأمـن وتطبيق القانون والتنمية المستدامة وحماية البيئة”.

ووجهت حركة القيادات الليبية الشابة، نداء بضرورة دمـج قضايا الشباب في مجمل سياسات وبرامج التنمية، ووضع اللبنة القانونية لضمان وجود وإشراك الشباب فـي الهـياكل الحكومـية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، بالإضافة إلى وضع الثقة في قدرة الشباب الإفريقي على إحداث التنمية وتغيير وجه القارة نحو الأفضل.