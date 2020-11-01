ليبيا الان

الجيش الليبي ينعى وفاة اللواء بوخمادة: كان يتقدم الصفوف في محاربة الإرهاب

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش.

ونعى الجيش الليبي القائد العسكري الفقيد، قائلا: “كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري: “ننعى اللواء ونيس ونستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل”.

وتناولت عدد من وسائل الإعلام الليبية خبر وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش، مؤكدة أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. (وال – بنغازي) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مواطن ليبي عسكري متقاعد .:
    1 نوفمبر، 2020 الساعة 9:38 م
    الله يرحمه ويوسع عليه ويغفرله –
    اكيد غدروا بيه او سمموه في طعامه –ولاد فركاش والا يهود صفية وعبيد لبنان العنصريين – وبنات سلطانة العاهرات فالشرق – عابيين بيردوا سيف الأحلام المعلق ذهنيا ماهو ولدهم – كلب الانجاس الأجانب الي لقوه يرقص معاهم فاليخوت والبارات – !!!!!
    – هذه عاداتهم الشرق الليبي الي يلقوا ترأس وراجل ويغار على وطنه ودينه وبلاده – يغتالوه … !!!! زي ما صار اللواء عبد الفتاح يونس رحمة الله عليه وغيره من الضباط والجنود الشرفاء. الي ما يبيعوش شرفهم بحفنة فلوس -اللهم اجعل تراب قبره من تراب الجنة وليبيا الحقيقية بلاد الأبطال و لا تنجب الجبناء .والاوغاد . اللهم أعز ليبيا بابناءهم الشرفاء واكسر دابر الكافرين والخونة والملحدين . كل التعازي لاهالي مرزق وقوات الشعب المسلح والقوات الخاصة المسلحة الليبية . ولا تهنوا ولا تحزنوا /ولا تغفلوا عن اسلحتكم –
    🌴 (🕋(فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا 🕋بل هم احياء عند ربهم يرزقون 🕋فرحين بِمَا اتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 🕋)) 🌴 صدق الله العليم العظيم .

    رد