الجيش الليبي ينعى وفاة اللواء بوخمادة: كان يتقدم الصفوف في محاربة الإرهاب

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش.
ونعى الجيش الليبي القائد العسكري الفقيد، قائلا: “كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري: “ننعى اللواء ونيس ونستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل”.
وتناولت عدد من وسائل الإعلام الليبية خبر وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش، مؤكدة أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. (وال – بنغازي) س س
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