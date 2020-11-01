مقر التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد يتعرض للاعتداء وإطلاق الرصاص

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، الأحد، أنه تم التهجم على المقر والاعتداء اللفظي وإطلاق الرصاص على الفريق، مضيفا أنه تم أيضا استهداف السيارة الخاصة بالفرق.

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك تم في غياب تام للجهات الأمنية والمسؤولة داخل البلدية.

وأعلنت لجان التقصي والاستجابة السريعة بني وليد الاستمرار في عملها نظرا لخطورة الموقف وتدهور الوضع الوبائي بالمدينة.

وطالبت لجان التقصي المواطنين برفع أعلي درجات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلدية.

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