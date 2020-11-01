الثني يطلع على مشكلات المياه في سرت وهراوة وخليج السدرة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة المهندس عوض الدرسي.
وبحسب إيجاز صحفى للحكومة الليبية، أوضح رئيس المؤسسة للثنى خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي، وقد أكد الثني على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة مشكلات التي تواجه هذي البلديات
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