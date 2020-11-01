الثني يطلع على مشكلات المياه في سرت وهراوة وخليج السدرة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة الليبية، أوضح رئيس المؤسسة للثنى خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي، وقد أكد الثني على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة مشكلات التي تواجه هذي البلديات