بيان: ‘القيادات الليبية الشابة’ تؤكد على دور الشباب في تنمية إفريقيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2020

أحيت حركة القيادات الليبية الشابة “يوم الشباب الإفريقي”الذي تم إقراره من الاتحاد الافريقي في الاول من نوفمبر عام 2006، وتصادف ذكراه اليوم الأحد.

وأكدت حركة القيادات الشابة بهذه المناسبة، “على ضرورة الالتزام بميثاق الشباب الإفريقي وأهمية مشاركة الشباب في تنمية القارة بناء على ما ركز عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي يمنح الأولوية اللازمة للتنمية ودعم الشباب، وكذلك الإشراك البناء للشباب في تحقيق اهداف وطموحات أجندة 2063”.

وقالت الحركة في بيان لها إن “أهمية هذا اليوم تستوجب على حركة القيادات الليبية الشابة أن تذكر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمسؤولياتها لتقوية الشباب في المجالات الاستراتيجية من التعليم وتطوير المهـارات والحـد من الفقر والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للشـباب والحـيوية المستدامة وتوظيف الشباب والصحة والسلم والأمـن وتطبيق القانون والتنمية المستدامة وحماية البيئة”.

ونادت “القيادات الليبية الشابة بضرورة دمـج قضايا الشباب في مجمل سياسات وبرامج التنمية، ووضع اللبنة القانونية لضمان وجود وإشراك الشباب فـي الهـياكل الحكومـية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، بالاضافة الى وضع الثقة في قدرة الشباب الإفريقي على إحداث التنمية وتغيير وجه القارة نحو الأفضل.

بيان.pdf