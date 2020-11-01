تنصيب مجلسي بلديتي الزاوية الجنوب وجادو

أقيمت مراسم تنصيب المجلس البلدي عن مدينتي جادو والزاوية الجنوب واختيار عميدي البلدية إذ فاز عمر طابونة عن قائمة التنمية عميدا لبلدية جادو فيما فاز ببلدية الزاوية الجنوب إبراهيم المبروك عن قائمة النحلة، حيث لم يتقدم لمنصب العميد في هاتين البلديتين إلا عضو واحد عن كل بلدية.

وحضر مراسم التنصيب عدد من عمداء البلديات الأخرى، وأعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وبمشاركة عدد من أعيان ومشايخ بلديات الزاوية وجادو وسيتم استكمال مراسم تنصيب المجالس البلدية في كل البلديات الأخرى خلال الأسبوع القادم.

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