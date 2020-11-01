ليبيا الان

تنصيب مجلسي بلديتي الزاوية الجنوب وجادو

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت مراسم تنصيب المجلس البلدي عن مدينتي جادو والزاوية الجنوب واختيار عميدي البلدية إذ فاز عمر طابونة عن قائمة التنمية عميدا لبلدية جادو فيما فاز ببلدية الزاوية الجنوب إبراهيم المبروك عن قائمة النحلة، حيث لم يتقدم لمنصب العميد في هاتين البلديتين إلا عضو واحد عن كل بلدية.

وحضر مراسم التنصيب عدد من عمداء البلديات الأخرى، وأعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وبمشاركة عدد من أعيان ومشايخ بلديات الزاوية وجادو وسيتم استكمال مراسم تنصيب المجالس البلدية في كل البلديات الأخرى خلال الأسبوع القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك