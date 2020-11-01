لقاء ثنائي بين وليامز ومعيتيق في تركيا

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بحثت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت في إسطنبول، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر في تونس.

وقالت البعثة، إن وليامز شددت على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية.

وأضافت، أن الطرفان أكد على اهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.