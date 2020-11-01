ناعية الفهد الأسمر … الحكومة الليبية: اللواء بوخمادة لطالما عرفته ساحات الجهاد وميادين الوغى

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – نعت رئاسة وزراء الحكومة الليبية، اليوم الأحد، مدير إدارة القوات الخاصة “الصاعقة” في القوات المسلحة العربية الليبية اللواء ونيس عبد الكريم بوخمادة.

الحكومة الليبية، وفي بيان لها، قالت: ” ها قد ترجل الفارس من على صهوة جواده، ليلقى الأحبة، محمد وصحبه، وها هي ليبيا من أقصاها إلى أقصاها فجعت صبيحة اليوم برحيل الفهد الأسمر المغوار (اللواء ونيس عبد الكريم بوخمادة) مدير إدارة القوات الخاصة “الصاعقة” في القوات المسلحة العربية الليبية، الذي لطالما عرفته ساحات الجهاد، وميادين الوغى، فارسا مقداما على الحق، كاسرا لشوكة العدى، غيورا على دينه ووطنه وعرضه”.

وتابعت: ” تنعى الحكومة الليبية ببالغ الأسى وعميق الحزن، وهي راضية بقضاء الله وقدره، هذا الأسد المغوار، وهي تستذكر تاريخ بطولاته في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وقربه من ابناء شعبه الذين لطالما انحاز إلى قضاياهم، وقدم روحه فداء لهم”.

واختتمت الحكومة، بيانها: “تتضرع الحكومة الليبية للمولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات، متابعةً “ولا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن نقول ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون”. (وال – بنغازي) س س

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