ليبيا الان مجلس النواب الليبي يعلن الحداد العام وتنكيس الاعلام لمدة ثلاث ايام على إثر وفاة بوخمادة تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مجلس النواب الليبي يعلن الحداد العام وتنكيس الاعلام لمدة ثلاث ايام على إثر وفاة بوخمادة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مجلس النواب الليبي يعلن الحداد العام وتنكيس الاعلام لمدة ثلاث ايام على إثر وفاة بوخمادة 01 November, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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