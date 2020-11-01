إسطنبول | وليامز ومعيتيق يتفقان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم

ليبيا – التقت الممثّلة الخاصّة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز أمس السبت عضوَ المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق في إسطنبول، حيث تم بحث ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر في تونس.

وليامز شدّدت في تغريدة للبعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسّسات الحكومية.

وأكد الطرفان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة، وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية