الأمازيغ مستاؤون من “تهميشهم في الحوار”.. وينتقدون البعثة

استضافت مدينة يفرن اجتماعا ضم أعضاء في مجلس الدولة ونشطاء ومشايخ وعمداء عدد من البلديات، إضافة إلى المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وتناول اجتماع يفرن الحوارات السياسية، وقد أبدى الأمازيغ استياءهم مما وصفوه بـ”تهميش البعثة الأممية للأمازيغ في الحوارات السياسية وإقصائهم عنها”، واختيارها لشخصيات مثيرة للجدل لتمثيل أطراف الحوار.

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه اعتراضهم الشديد على منهج البعثة الأممية في ليبيا، واتهموها بالعمل على إطالة أمد الأزمة الليبية، وقالوا إنهم غير ملزمين بمخرجات الحوارات، مطالبين بدولة المؤسسات والقانون وتعديل مشروع الدستور والدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة.

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