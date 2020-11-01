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الأمازيغ مستاؤون من “تهميشهم في الحوار”.. وينتقدون البعثة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت مدينة يفرن اجتماعا ضم أعضاء في مجلس الدولة ونشطاء ومشايخ وعمداء عدد من البلديات، إضافة إلى المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وتناول اجتماع يفرن الحوارات السياسية، وقد أبدى الأمازيغ استياءهم مما وصفوه بـ”تهميش البعثة الأممية للأمازيغ في الحوارات السياسية وإقصائهم عنها”، واختيارها لشخصيات مثيرة للجدل لتمثيل أطراف الحوار.

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه اعتراضهم الشديد على منهج البعثة الأممية في ليبيا، واتهموها بالعمل على إطالة أمد الأزمة الليبية، وقالوا إنهم غير ملزمين بمخرجات الحوارات، مطالبين بدولة المؤسسات والقانون وتعديل مشروع الدستور والدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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