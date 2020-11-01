حومة ينعى اللواء بوخمادة

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نعى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، الدكتور أحميد حومة، وفاة آمر القوات الخاصة بالقوات المسلحة، اللواء ونيس بوخمادة، صباح اليوم الأحد.

وأعرب حومة، عن آساه وحزنه الشديد، لوفاة اللواء بوخمادة، قائلًا: “إننا إذ ننعى الراحل ننعى فيه الشهامة والشجاعة والبطولة”.

وأضاف: “كان الراحل من أوائل من تصدوا للإرهابيين والمتطرفين وسخّر حياته في التصدي للفكر المتطرف والظلاميين، وخاض مع رفاقه معارك الشرف والعزة في بنغازي ومختلف أرجاء الوطن لينعم الشعب الليبي بالحرية والكرامة”.

وتقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، بخالـص تعازيه وصادق المواساة القلبية، في وفاة بوخمادة، إلى كافة أبناء الشعب الليبي ورفاقه منتسبي القوات الخاصة الصاعقة وأسرة الفقيد وذويه، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.