جولة تفقدية لمواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة

تفقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركات القطاع مواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة، بهدف رفع إنتاج النفط و الغاز نهاية هذا العام.

هذا وتمت مناقشة حاجة المؤسسة الوطنية للنفط إلى الميزانيات لحماية شركاتها الخدمية من الانهيار، نتيجة عدم تسييل الميزانيات المطلوبة لسداد المرتبات و الديون المستحقة، حيث إن توقف تسييل الميزانيات سيؤدي إلى تأخر مرتبات الشركة الخدمية ، وتوقف برامج التأمين الطبي و التدريب للشركات و المعاهد التابعة لها ، بالإضافة إلى أنه يحول دون إجراء أعمال الصيانة و العمرات الضرورية للمصافي، وإنجاز المشاريع المتوقفة.

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