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جولة تفقدية لمواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تفقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركات القطاع مواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة، بهدف رفع إنتاج النفط و الغاز نهاية هذا العام.
هذا وتمت مناقشة حاجة المؤسسة الوطنية للنفط إلى الميزانيات لحماية شركاتها الخدمية من الانهيار، نتيجة عدم تسييل الميزانيات المطلوبة لسداد المرتبات و الديون المستحقة، حيث إن توقف تسييل الميزانيات سيؤدي إلى تأخر مرتبات الشركة الخدمية ، وتوقف برامج التأمين الطبي و التدريب للشركات و المعاهد التابعة لها ، بالإضافة إلى أنه يحول دون إجراء أعمال الصيانة و العمرات الضرورية للمصافي، وإنجاز المشاريع المتوقفة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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