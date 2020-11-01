المشير خليفة حفتر ينعى وفاة “بوخمادة”: بطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين

نعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو االقاسم حفتر، مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، الذي وافته المنية صباح اليوم بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في نعيه الذى نشره الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسمارى، على صفحته الرسمية، كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة.