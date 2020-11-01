القايد: اجتماع غدامس يهدف للاتفاق على آلية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الدائم

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إن انسحاب الفاغنر من الموانئ التفطية وعدم جلب المرتزقة من سوريا وغيرها، دليل على وجود بعض الانفراجات الواضحة.

القايد لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” إلى أن جلسات حوار اللجنة العسكري 5+5 ستعقد من جديد وستستمر في غدامس لـ 3 أيام، وسيتم الاتفاق على ما تم التوصّل له في حوارات جنيف وتشكيل لجان للتحضير لوقف إطلاق النار الدائم.

وأردف: “اتفاق غدامس يهدف للاتفاق على آلية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وهذا يتطلب تشكيل لجان وسحب بعض القوات من مناطق النزاع، ومحاولة التخفيف من وجود المرتزقة من المناطق المسيطر عليها، وتشكيل لجان أخرى بحيث يكون تنفيذ البنود دقيق”.

وأكد على أن اللجان العسكرية الآن تتفق على وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والاقتتال ما بين الفريقين، ولا تتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق، مشيرًا إلى أن الاتفاق يحتاج لتحديد الآليات لتنفيذه، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه في غدامس، بحسب قوله.

كما نوّه إلى أن فتح الطرق بين المناطق الليبية وفتح المطارات كانت من ضمن النقاط التي تطرق لها الاتفاق، بالإضافة إلى مغادرة كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية