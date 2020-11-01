ليبيا الان

عقيلة يعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام حدادًا على وفاة اللواء بوخمادة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة مدير إدارة القوات الخاصة “الصاعقة” اللواء ونيس بوخمادة.

وقال رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن ” اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للإرهاب والتطرف وخاضوا معارك العزة والشرف في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أهله وترابه”.

وأضاف، “نعلن الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام”.

وتوفي اللواء ونيس بوخمادة، أثناء إلقائه كلمة في مراسم افتتاح إحدى المدارس التعليمة بضواحي بنغازي، اليوم الأحد، على إثر وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.

الوسوم

اللواء ونيس بوخمادة عقيلة صالح ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك