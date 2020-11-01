ناعياً اللواء ونيس بوخمادة.. القائد العام: كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال

الرجمة 1 نوفمبر 2020 (وال) – نعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، اليوم الأحد، مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة الذي وافته المنية صباح اليوم بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

القائد العام، في بيان نشره الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، قال: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته”.

وتابع: “نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحربر ودحر الارهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، مضيفاً “وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء”.

واختتم القائد العام، نتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة. (وال – الرجمة) س س

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