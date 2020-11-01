النقاصة: اجتماع غدامس سيبحث آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

قال المختار ميلاد النقاصة، عضو لجنة 5+5 التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، إنه بعد التوقيع علي اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف تم الاتفاق علي عقد اجتماع للجنة داخل ليبيا، وتحديدا في مدينة غدامس، علي أن يكون من يوم 2 نوفمبر وحتي 4 نوفمبر الجاري .

وأوضح النقاصة، في مداخلة إعلامية رصدها “ليبيا 24″، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من تأمين المنطقة والإقامة ومقر الاجتماعات وغير ذلك، مضيفا أن الهدف من الاجتماع هو تحديد آلية لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار على أرض الواقع .

وأشار إلى أنه يوجد ثلاثة محاور أو أكثر سيتم مناقشتها أيضا خلال اللقاء، أبرزها عودة القوات إلى معسكراتها وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة حرس المنشأت النفطية وتشكيل غرفة العمليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بالغردقة، مبينا أنها غرفة عمليات مشتركة تضم كافة العناصر الشرطية من الشرق والغرب والجنوب .

وأكد أن مهمة هذه القوة هي أن تحل محل القوات التي ستنسحب وتعود إلى معسكراتها وتقوم بتأمين هذه المناطق .

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