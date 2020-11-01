وزير الدفاع القطري يجتمع برئيس المجلس الأعلى الليبي في الدوحة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم الأحد، برئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، خالد عمار المشري، والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

كما حضر الاجتماع السفير، محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة القطرية، مذكرة للتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، ما أثار حفيظة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي اعتبرها خرقًا لاتفاق جنيف الأخير.

واعتبر الجيش الوطني الليبي، توقيع حكومة الوفاق الوطني بطرابلس مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر، خرقا لاتفاق جنيف بين أطراف النزاع في ليبيا، وأنه محاولة لتقويض الاتفاق الذي يقضي بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

ووقع طرفا النزاع الليبي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (“5+5”) بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.