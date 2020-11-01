بلدية سبها تستلم عيادة المهدية بعد تجديدها

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استلمت بلدية سبها، اليوم الأحد، عيادة المهدية الواقعة بالقرب من السوق المحلي بعد اجراء أعمال صيانة لها وتم تسليمها، حيث ذكرت البلدية أنها سلّمت العيادة لإدارتها لاستئناف العمل وتشغيلها.

وجرت أعمال صيانة العيادة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي”.

وتحت تغريدة على تويتر بعنوان “رعاية صحية جيدة للجميع في ليبيا” قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، إنه أصبح الآن بإمكان حوالي 10 آلاف شخص شهريًا الحصول على رعاية طبية مجانية، بما في ذلك التطعيم، بعد أن أتم صندوق تحقيق الاستقرار تجديد مبنى واحد في عيادة المهدية في سبها بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية وآسيوية.