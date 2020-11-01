صحفي ليبي يؤكد تورط السفير القطري في عملية اختطاف محمد بعيو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2020

أكد الصحفي الليبي محمد ربيع، أن السفير القطري لدى ليبيا فرض على “كتيبة ثوار طرابلس” التي اختطفت قبل فترة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، جملة من النقاط من بينها فرض إقالته من منصبه مع إبقائه قيد الاعتقال.

وقال محمد ربيع في تدوينة له على فيسبيوك، “على مسؤليتي. سفير قطر الى ليبيا فرض على المجموعة المسلحة كتيبة ثوار طرابلس (يقودها واحد اسمه أيوب أبوراس) والتي اختطفت محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، السفير القطري فرض عليهم تنفيذ التالي:

1- ان يستقيل محمد بعيو من منصبه.

2- أن يقال محمد بعيو من منصبه.

3- يبقى في الاعتقال”.

وأضاف الصحفي الليبي أنه لم يفهم “كيف يمكن لسفير دويلة قطر أن يسجن قيادات اعلامية ليبية في ليبيا والتيار الاسلامي في ليبيا؛ مقاتلة على إخوان على تيار الشيخ الغرياني كلهم ينفذون أوامر السفير القطري” الذي “لا يتواجد في اطرابلس أصلا”.

يذكر أن مجموعة مسلحة تابعة “لكتيبة ثوار طرابلس” قامت يوم 21 أكتوبر الماضي، باختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بزعم أنه مؤيد للجيش في معركة طرابلس.

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