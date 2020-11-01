مالطا منعت 5 آلاف مهاجر من مغادرة سواحل ليبيا

كشف وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو منع حوالي 5 آلاف مهاجر من مغادرة ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وأرجع بارتولو، الأحد، في مؤتمر صحفي متعلق بإجراءات الميزانية للعام المقبل، «تمكن السلطات من ذلك بسبب تعزيز علاقات مالطا مع ليبيا خلال الأشهر الماضية».

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وذكر بارتولو أن مالطا «ستحافظ على موقف حازم من أجل مشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عبء الهجرة غير الشرعية لأولئك المهاجرين الذين لديهم الحق في طلب اللجوء بينما لا يتم إعادتهم إلى بلدهم».

وقبل يومين استقبل بارتولو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له في مالطا، حيث أكد على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا، واستمرار التواصل خدمة لمصالح البلدين».

وخلال مراسم توديعه أكد الوزير قرب افتتاح القنصلية المالطية في مدينة بنغازي، والبدء في دراسة إمكانية افتتاح خط بحري لنقل الركاب وآخر تجاري، متعهدا بدراسة ملف الأموال الليبية المحتجزة في مالطا وإمكانية إيجاد حل عاجل لها لدواع إنسانية.

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