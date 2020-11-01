المجلس الأعلى للقبائل والمدن: الحوار في تونس من طرف واحد

قال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن قوائم المدعوين للحوار في تونس أوضحت أنه حوار لطرف واحد بعد إقصاء الطرف الآخر، جاء ذلك في بيان أصدره بعد اجتماع طارئ عقده اليوم لمناقشة ترتيبات الحوار، حسبما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

المجلس جدد التزامه بالحوار والمصالحة طريقا وحيدا لحل الأزمة الليبية، موضحا أن القائمة التي أعلنتها البعثة الأممية تضمنت أعضاء من تنظيمات مصنفة إرهابية، مشيرا إلى أن هؤلاء موقعهم الصحيح قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار.

واتهم المجلس في بيانه المبعوثة الأممية بأنها تنكرت لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وانحرفت بالبعثة من بعثة لدعم ليبيا إلى سلطة لحكم ليبيا.

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