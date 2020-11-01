«عقوب»: وزارة الصحة بالحكومة الليبية تدعم المراكز الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الأحد برفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب، ومسؤولي الصحة بالبلدية بافتتاح مصرف الدم المركزي المرج.

وأوضح حساب إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الأحد، أن عقوب أجرى عقب الافتتاح، جولة داخل أقسام مصرف الدم رفقة مدير عام مصرف الدم المركزي ومدير الشؤون الادارية والخدمات بالوزارة عبدالوهاب بوشوق ومدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة حسين العوامي، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني، حيث اطلع على الإمكانيات والتجهيزات .

وأكد سعد عقوب أنه سيتم تقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لمصرف الدم المركزي، ولكل المراكز الطبية بالبلاد بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.