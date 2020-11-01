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الصحة تفتتح أقسامًا جديدة بمستشفى المرج

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

افتتحت وزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” عدد من الأقسام الجديدة والإضافية بعد تطويرها واستحداثها بمستشفى المرج التعليمي.

وأقيم، الأحد، بالمناسبة حفل افتتاح بحضور، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعدد من الشخصيات، ويأتي افتتاح الأقسام بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة المرج وما جاورها.

وأجرى وزير الصحة، جولة داخل الأقسام وغرف العمليات وأقسام الملاحظة بالمستشفى للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات.

 

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