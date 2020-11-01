بركة: السراج أداة في يد أطراف تسعى لحكم ليبيا وتخريب المنطقة

قال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل “التبو” علي بركة، إن “هناك تحركات مريبة تجري في إسطنبول والدوحة لإفشال اتفاق العسكريين الليبيين في جنيف”.

وأوضح بركة أن الهدف من هذه التحركات هو الضغط على منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والذي به عدد كبير من التابعين لهذا الاتجاه، محذرا من عودة ليبيا لمربع الفوضى والإرهاب.

ولفت بركة إلى أنّ رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة وتركيا، موضحًا أن هذه العناصر منخرطة بالكامل في الحكومة مع مشروع الاستعمار والإرهاب في ليبيا، ولديها طموحات في حكم ليبيا والانطلاق منها في تخريب شمال أفريقيا والمتوسّط وإعادة احتلال المنطقة العربية والإفريقية وتقسيمها، خاصّة مصر والجزائر والسعودية ومنها إلى المتوسط وأوروبا.

وأشار إلى أنّ ما حدث في ليبيا مخالف للقانون الدولي باعتبارها ترتيبات لدول من أجل مصالح ذاتية، ليس لها علاقة بالمجتمع الدولي وأهدافه بنشر السلم والأمن الدوليين أو بحماية مدنيين؛ ما أدى إلى نشر الفوضى في ليبيا ونشر الإرهاب والعصابات الإجرامية الدولية، وتدخلات عسكرية إقليمية وإدارة حروب بالوكالة.

وشدد بركة على أن الأمم المتحدة بذلت جهودًا مضنية لإدارة الأزمة والبحث في حلها لمدة عقد من الزمن عبر 5 مبعوثين وعشرات المؤتمرات والجلسات في مجلس الأمن.

وذكر بركة أن كل الشعارات التي رفعتها السلطات في ليبيا، ما هي إلا وسائل للصراع على السلطة والثروة بين أطراف يفتقدون لأي شرعية ديمقراطية، على حد قوله.

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