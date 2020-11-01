المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو يصدر بيانا بشأن حزمة من الموضوعات

أصدر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو بيانا، بشأن حزمة من الموضوعات التي تصدرت المشهد السياسي في الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان تأكيد المجلس للبعثة الأممية على دعمه وتأييده لمبادرة المستشار عقيلة صالح، وإعلان القاهرة، مع ضرورة تنفيذ قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان الليبي، فضلا عن خروج جميع السجناء والمعتقلين والأسرى.

هذا وأكد المجلس أيضا تأييده لاختيار النائب محمد آدم لينو لتمثيل مكون التبو في الحوار الليبي، مشددا على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات كي يقرر الليبيون مصيرهم.

وختم البيان بترحيبه وتأكيد مباركته لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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