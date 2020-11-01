 وسط غياب الأمن.. مدير مستشفى بني وليد: تعرضنا لهجوم مسلح بواسطة مجهولين

قام مجهولون بإضرام النار في مبنى الإدارة بمستشفى بني وليد العام، كما سمعت أصوات طلقات النيران داخل المستشفى، حسبما أفاد شهود عيان.

وقال المدير العام، لمستشفى بني وليد العام، الدكتور محمد المبروك، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن “المستشفى تعرضت لهجوم مسلح بواسطة مجهولين”، منددًا بالمسئولين والجهات الأمنية الذين لم يحركوا ساكنًا تجاه من يقومون بالتخريب في تجاهل واضح عن تأمين المستشفى لافتًا أن غياب الأمن جعل العديد من العناصر الطبية تعزف عن الرجوع للمستشفى لاسيما الجانب النسائي”.

وأكد «المبروك» على ضرورة تحمل المجلسي «البلدي والاجتماعي» وكافة الجهات الأمنية مسؤولية ما حدث للمستشفى، وضرورة تسليم من قاموا بهذه الأعمال إلى مديرية الأمن بالمدينة.