“وليامز” تبحث مع “معيتيق” حيثيات ملتقى تونس المُنتظَر

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز -الأحد في مدينة إسطنبول التركية- مع نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، لبحث ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 من شهر نوفمبر الجاري في تونس.

وشددت ستيفاني وليامز على ضرورة زيادة فاعلية المؤسسات الحكومية، فيما أكد الطرفان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الإنتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة- حسب ما أوردته البعثة في تغريدة لها على موقع تويتر.

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