المرصد السوري: غرق 7 مرتزقة سوريين أثناء ذهابهم إلى أوروبا من ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أمس أن مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة ممن أرسلتهم للقتال في ليبيا يواصلون مساعيهم للوصول إلى أوروبا على غرار العشرات من المقاتلين الذين ذهبوا بالفعل من ليبيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.

المرصد السوري أشار في بيانه إلى أن حوالي 7 مقاتلين فقدوا حياتهم غرقا في عرض البحر أثناء رحلة ذهابهم إلى أوروبا من ليبيا.

موضحا أن دفعة جديدة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا عادوا إلى سوريا في 12 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء عقودهم في ليبيا، بعد أن حولتهم الحكومة التركية إلى مرتزقة وزجت بهم في العمليات العسكرية الليبية.

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