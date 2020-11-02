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الهلال الأحمر الليبي يساعد أكثر من 700 عائلة محتاجة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزّعت جمعية الهلال الأحمر الليبي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر- على مدار الأسبوع الماضي- سلال غذائية ومواد تنظيف، على أكثر من 700 عائلة في المدن الساحلية المتجاورة الثلاث، مصراتة وزليتن والخمس، لمساعدتها على الصمود في وجه الظروف الصعبة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور لها على منصتها الإلكترونية -بالخصوص- إنه في أوقات النزاع، تصبح العائلات الأشد حاجة، أكثر ضعفاً، نتيجة قلة الموارد التي تملكها لمواجهة ظروف النزاع.

وأوضحت اللجنة في منشورها أنه في ليبيا، إلى جانب ظروف النزاع، ضاعف الوضع الاقتصادي العسير والتحديات التي حملتها القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، الأعباء على هذه العائلات وأصبح العديد منها غير قادر على تلبية احتياجاتهم اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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