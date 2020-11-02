“وصفتها بالمزيفة”.. مالطا تعتزم الإفراج عن أموال ليبية بقيمة 1,1 مليار دولار

أعلن نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد السلام البدري اليوم الأحد، أن مالطا تعتزم الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديها والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار .

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية رصدها ” ليبيا24″، أن الجانب المالطي يدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية، لافتا إلى أنه تم طرح خيارين على الحكومة المالطية، الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤكداً أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.

وعن اتفاق وقف إطلاق النار، أكد البدري أن الاتفاق سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد.

وكانت الحكومة المالطية قد صادرت في مايو الماضي أموال ليبية بقيمة 1.1 مليار دولار وصفتها بـ”المزيفة”.

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