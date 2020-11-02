العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا لمديرية أمن بنغازي خلفا لـ”عبد العزيز”

أعلنت مديرية أمن بنغـازي ، أنه تمت اليوم الأحد، مراسم التسليم والاستلام لمُديرية أمن بنغــازي بناءً على قرار وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تبعاً للحركة التي أجراها مؤخراً لمُدراء الأمن.

وقالت المديرية في إيجاز صحفي، تم صباح اليوم عملية تسليم واستلام المهام بين مُدير أمن بنغـازي السابق العميد عادل عبد العزيز، و ومُدير أمن بنغــازي العقيد ونيس أحمد الشكري.

وأوضحت المديرية، أنه خلال مراسم التسليم والاستلام هنأ مُدير أمن بنغـازي السابق العميد عادل عبدالعزيز مُدير أمن بنغـازي العقيد ونيس أحمد الشكري متمنيًا له التوفيق في توليه مهامه، ووجه تحية تقدير وإكبار لمنتسبي مُديرية أمن بنغــازي على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من اجل أمن المواطن والمدينة .

ومن جهته أكد السيد مُدير أمن بنغــازي العقيد ونيس أحمد الشكري على أهمية تكاثف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا، مؤكداً حرصه على العمل مع ضباط وقيادات مُديرية أمن بنغـازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشُرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره.