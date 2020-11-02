فريق المركز الوطني يزور “الرابطة” لمكافحة اللشمانيا

قام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة إلى قرية الرابطة في الجبل الغربي استمرت على مدار “3” أيام، ضمن دراسة بحثية علمية للقوارض البرية المشتبه فيها خازن لمرض اللشمانيا الجلدية بيئياً وبيولوجيا .

وقال المركز في منشور له أن الجولة تأتي في إطار النشاطات التي تقوم بها الإدارة في مجال مكافحة اللشمانيا، فيما تم تجميع بعض العينات من هذا الخازن لمعرفة نوع الطفيلي اللشمانيا المصاب به لفحصه في مختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالطرق التقنية الجزئية الحديثة (PCR) بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

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