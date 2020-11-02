الفقي: مصراتة دخلت في مرحلة أكثر خطورة والفيروس أصبح أكثر شراسة وفتكا

قال رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة محمد الفقي، إن “البلدية دخلت في مرحلة أكثر خطورة وأصبح الفيروس أكثر شراسة وفتكا”.

وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية، أن البلدية تمتلك في مراكز العزل ما يكفي من أجهزة وأسِرّة، ولكن المشكلة القائمة هي نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة رغم وعود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والوزارة والمجلس البلدي بحل هذه المشكلة.

ولفت الفقي إلى أن أسباب عزوف الكوادر عن العمل هو عدم تقاضيهم لمستحقاتهم المالية رغم ساعات العمل الطويلة وتعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس وإصابة عدد كبير منهم بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداء اللفظي والجسدي.

وذكر الفقي أنه جاري العمل على تطبيق بروتوكول الشفاء بمجرد إعلانه من منظمة الصحة العالمية من قبل أن يعلن عنه المركز الوطني.

وشدد الفقي على أن عدد المصابين أكثر مما يتم الكشف عنه بسبب قلة عدد المسحات اليومية، مضيفا أنه تم نقل مركز الكشف بكلية الأسنان إلى مركز العزل رقم 1 بعد الاعتداء على العناصر الطبية فيه.

وطالب الفقي الجميع بالوقوف مع اللجنة ومساعدتها لتتمكن من الاستمرار في أداء واجبها وتأمين الحماية للأطقم العاملة في مختلف مراكز الكشف والعزل.

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