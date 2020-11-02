شركة سرت لإنتاج النفط: انتهاء أعمال الصيانة بمصنع إنتاج الأكسجين

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن فريق الصيانة المكلف من الإدارات المختصة بالشركة، انتهى من أعمال إصلاح مصنع إنتاج الأكسجين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء.

وبحسب إيجاز صحفى، للشركة، فقد قام فريق الصيانة بعملية فحص وتحديد الأعطال التي تسبب في حدوث التوقفٌ المفاجئ لضاغط الهواء ، وهنا أجرى فريق الصيانة عملية تنظيف وصيانة للوحدة الثالثة والرابعة وجرت عملية التشغيل بعد ذلك بشكل جيد ووصل الضغط إلى أكثر من (200 Bar) وهو أكثر من الضغط المطلوب.

وتابع الإيجاز، أثناء تشغيل الوحدة لفتراتٍ طويلة لوحظ ارتفاع درجة الحرارة ، وبعد الكشف على منظومة التبريد تبين وجود تسريب في غاز التبريد فتم إصلاحه وشحن غاز للمنظومة وتركيب بعض المفاتيح والحساسات والعوازل الحرارية للخط الراجع بالمنظومة واستبدال بعض أسلاك التحكم بالمنظومة ومعايرة مفتاح التحكم الحراري.