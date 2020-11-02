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الغزالي: إغلاق الأقسام الطبية بمستشفى بني وليد بعد تخريب المبنى الإداري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، أسامة الغزالي، اليوم الأحد، إغلاق كافة الأقسام الطبية بالمستشفى بعد تعرض المبني الإداري للتخريب وإضرام النيران فيه للمرة الثانية.

وأشار الغزالي في تصريحات صحفية، إلى أن هناك مجموعة مسلحة اقتحمت المبنى الإداري بالمستشفى، وقامت بالاعتداء على العناصر الإدارية والعناصر الطبية والمساعدة أثناء فترة الدوام الرسمي، وأطلقوا الرصاص وسط المبنى وأضرموا النيران بالمستشفى في ظل غياب تام للجهات الأمنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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