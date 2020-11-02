«السعيطي»: أنعي الشعب الليبي في وفاة «اللواء بوخمادة» ابن المؤسسة العسكرية 

نعى فتح الله السعيطي، عضو مجلس النواب، اللواء ونيس بوخمادة، مقدمًا التعازي للشعب الليبي وبرقة وعائلته.

وقال «السعيطي»، في بيان حصلت عليه «الساعة 24»، إنه “في الوقت الذي تجني فيه ليبيا ثمار وقف إطلاق النار ونجاح مسار (5+5) برعاية الأمم المتحدة وعودة الأمن والسلام لكافة أنحاء ليبيا، تلقينا اليوم نبأ وفاة أحد أبناء المؤسسة العسكرية الصديق اللواء/ ونيس بوخمادة”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “أتقدم بالتعازي لكل أبناء الشعب الليبي وبرقة ولعائلته الكريمة، سائلين الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

جدير بالذكر أن مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، كان قد وافته وافته المنية صباح اليوم الأحد، بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

ونعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بوخمادة قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.