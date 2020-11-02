“رقابة طرابلس”: إنذار بإغلاق مصحة الاستقلال

بث مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صفحته الرسمية فيديو وصف محتواه بـــ (جريمة أخرى تسجل بالمصحات.. استهتار بصحة المواطن)، حيث قام مفتشو المركز -وحدة سوق الجمعة- برفقة الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت العديد من المصحات داخل بلدية سوق الجمعة، سجلوا من خلالها “10” مخالفات داخل مصحة الاستقلال بطريق عرادة، فقام الفريق بمخالفة المصحة باتخاذ الإجراء من قبل الحرس البلدي الذي منح إدارة المصحة مدة 72 ساعة للقفل التام.

وذكر المركز في منشور له على صفحته الرسمية أن المخالفات تمثلت في : (النظافة العامة سيئة- المصحة في طور الصيانة وتستقبل الحالات- غرفة الملاحظة غير مطابقة للمواصفات والتهوية رديئة مع وجود رطوبة بجدران الغرفة – المختبر غير نظيف وبه سرير وبقايا طعام ومواد مخزنة داخله -حجرة العمليات سيئة ولا تطابق الاشتراطات والمواصفات من ناحية النظافة والأبواب ووجود العديد من الأدوات الجراحية المتهالكة المعدة للاستخدام داخل قاطع العمليات – وجود مخزن في قاطع العناية به مستلزمات طبية وسرير والمقتنيات الشخصية للعاملين بالعناية – الأبواب بصفة عامة في قاطع العمليات والعناية متهالكة وعاطلة – جهاز التعقيم بالمصحة عاطل عن الخدمة ويتم تعقيم الأدوات بمصحة أخرى – عدم وجود برنامج مكافحة الآفات والقوارض داخل المخزن.

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