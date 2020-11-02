وزارة الداخلية تعين مديراً جديداً لــ”أمن بنغازي”

شهدت مُديرية أمن بنغـازي -الأحد – مراسم التسليم والاستلام لأمرة المديرية بناءً على قرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، ضمن التغييرات التي انتهجها الوزير مؤخراً في القيادات الأمنية.

وتمت إجراءات التسليم والاستلام بين مدير أمن بنغـازي السابق العميد عادل عبد العزيز و مدير أمن بنغــازي المكلف بالمهمة حالياً العقيد ونيس أحمد الشكري، بحضور عدد من ضباط و قيادات مديرية أمن بنغــازي و وزارة الداخلية.

وهنأ مدير أمن بنغـازي السابق العميد عادل عبدالعزيز -خلال كلمة له بالمناسبة- مدير أمن بنغـازي-الجديد- العقيد ونيس الشكري متمنياً له التوفيق في توليه مهامه، ووجه تحية تقدير وإكبار لمنتسبي مديرية أمن بنغــازي “على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من أجل أمن المواطن والمدينة” .

كما أكد مدير أمن بنغــازي العقيد ونيس الشكري على أهمية تكاثف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا، معبراً عن شكره وتقديره لثقة وزير الداخلية بشخصه، مؤكداً حرصه على “العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغـازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية