بلومبرغ: إنتاج ليبيا من النفط يقترب من مليون برميل يوميا

أعلنت وكالة بلومبرج المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والسياسية، أمس الأحد، أن إنتاج ليبيا من النفط يقترب من مليون برميل يوميا .

وأوضحت الوكالة، في تقري لها عن وضع قطاع النفط في ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ترجمتة “ليبيا 24 “، أن إنتاج ليبيا من النفط يرتفع بسرعة إلى مليون برميل يوميًا، حيث سمحت الهدنة بتكثيف العمليات في الحقول والموانئ المعطلة سابقًا.

ومن جانبه، قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج الخام اليومي بلغ 800 ألف برميل، لافتا إلى أن ليبيا تستهدف 1.3 مليون بحلول بداية عام 2021.

وكانت ليبيا العضو في منظمة أوبك تضخ أقل من 100 ألف برميل يوميًا في أوائل سبتمبر، والانتعاش السريع لإنتاجها – بعد إغلاق شبه كامل في يناير – قد فاجأ تجار النفط، حيث أثر ذلك على أسعار الخام تمامًا كما أدى ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تأثر الطلب العالمي على الطاقة.

ونزل خام برنت القياسي 10 % الأسبوع الماضي إلى 37.46 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا – وهو نفس المستوى تقريبا قبل أحداث 2011 – بحلول نهاية العام المقبل، مبينا أن ذلك سيعتمد على حصول المؤسسة الوطنية للنفط على أموال كافية من الحكومة لإصلاح البنية التحتية المتضررة والمهملة.

إلى ذلك، قال نوري السعيد رئيس شركة أكاكوس للعمليات النفطية -مقرها طرابلس- إن الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا في الغرب- سيرتفع إلى 245 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، مضيفا أن الشرارة سيضخ نحو 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

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